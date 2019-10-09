44-летний уроженец Ижевска, который находился в розыске, задержан в Крыму

СЕГОДНЯ 17:02 2019-10-09T17:05:33+03:00

Мужчина подозревается в мошенничестве, совершенном в 2015 году

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В Крыму задержали 44-летнего ижевчанина, который находился в розыске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

- Задержанный подозревается в мошенничестве, совершенном еще в 2015 году. Выдавая себя за риэлтора, пообещал потерпевшему предоставление квартиры в одной из новостроек через полгода после внесения предоплаты. В результате потерпевший, поверив мошеннику, передал ему 700 тысяч рублей. Жилье, естественно, не получил, - сообщает ведомство.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, но мошенника не удалось поймать, так как он скрылся. После задержания мужчины на территории Крыма, его доставили в Ижевск. Следствие по уголовному делу возобновлено.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU