Спортсмен из Удмуртии занял второе место в ультрамарафоне в Хорватии

СЕГОДНЯ 14:59 2019-10-09T14:59:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Спортсмен из Удмуртии выиграл серебро в ультрамарафоне, который прошел в Хорватии с 1 по 5 октября. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки республики во «ВКонтакте».

За пять дней участники соревнования пробежали от одного города до другого 350 километров. Каждый этап был от 50 до 90 километров.

Удмуртию представлял Алексей Белослудцев (Сарапул) занял второе место, проиграв итальянцу 1 час 32 минуты, а бронза досталась спортсмену из Хорватии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Праздничные выходные ждут жителей Удмуртии и всех россиян.

- "А в Ижевске что-то с транспортом произошло?": Дмитрий Губерниев рассказал, как съездил в столицу Удмуртии.

- Какой ужас... Молодой олень умер в зоопарке Ижевска из-за... посетителей.

- Как вы думаете, что может коллекционировать школьник? Марки, фишки, машины, но восьмиклассник из Удмуртии пошел дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU