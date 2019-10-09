2019-10-09T14:59:29+03:00
Спорт

Спортсмен из Удмуртии занял второе место в ультрамарафоне в Хорватии

Соревнования проходили с 1 по 5 октября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ЦСП УдмуртииФото: ЦСП Удмуртии
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Спортсмен из Удмуртии выиграл серебро в ультрамарафоне, который прошел в Хорватии с 1 по 5 октября. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки республики во «ВКонтакте».

За пять дней участники соревнования пробежали от одного города до другого 350 километров. Каждый этап был от 50 до 90 километров.

Удмуртию представлял Алексей Белослудцев (Сарапул) занял второе место, проиграв итальянцу 1 час 32 минуты, а бронза досталась спортсмену из Хорватии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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