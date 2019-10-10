2019-10-10T07:32:55+03:00
Общество

Кедровая аллея появится в Ижевске в честь 100-летия Калашникова

В сквере также появятся 600 тюльпанов
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
Изменить размер текста:

11 октября в сквере имени Михаила Калашникова появится кедровая аллея. 100 деревьев в честь 100-летия великого оружейника высадят преподаватели и студенты ИжГТУ. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Ижевска.

- Выбор дерева не случаен. Михаил Тимофеевич любил это дерево и не раз отмечал, что сибирский кедр – это память об Алтайском крае, где он родился. Кроме того, в этот же день в сквере будет высажено 600 тюльпанов, - рассказали в мэрии.

Акция начнется в 11:40 у 2 корпуса ИжГТУ. Акцию может поддержать любой желающий.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жителей Удмуртии ждут праздничные выходные в ноябре

С ворот проходной Ижмаша сняли орден Ленина и другие награды

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24