Кедровая аллея появится в Ижевске в честь 100-летия Калашникова

СЕГОДНЯ 07:32 2019-10-10T07:32:55+03:00

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11 октября в сквере имени Михаила Калашникова появится кедровая аллея. 100 деревьев в честь 100-летия великого оружейника высадят преподаватели и студенты ИжГТУ. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Ижевска.

- Выбор дерева не случаен. Михаил Тимофеевич любил это дерево и не раз отмечал, что сибирский кедр – это память об Алтайском крае, где он родился. Кроме того, в этот же день в сквере будет высажено 600 тюльпанов, - рассказали в мэрии.

Акция начнется в 11:40 у 2 корпуса ИжГТУ. Акцию может поддержать любой желающий.

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ИСТОЧНИК KP.RU