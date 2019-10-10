Кедровая аллея появится в Ижевске в честь 100-летия Калашникова
11 октября в сквере имени Михаила Калашникова появится кедровая аллея. 100 деревьев в честь 100-летия великого оружейника высадят преподаватели и студенты ИжГТУ. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Ижевска.
- Выбор дерева не случаен. Михаил Тимофеевич любил это дерево и не раз отмечал, что сибирский кедр – это память об Алтайском крае, где он родился. Кроме того, в этот же день в сквере будет высажено 600 тюльпанов, - рассказали в мэрии.
Акция начнется в 11:40 у 2 корпуса ИжГТУ. Акцию может поддержать любой желающий.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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