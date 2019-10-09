Жителей Удмуртии ждут праздничные выходные в ноябре
Жителей Удмуртии ждут праздничные выходные в ноябре, в честь Дня народного единства. Роструд сообщает, что жителей ждет сразу три выходных подряд.
День народного единства выпадает на понедельник, поэтому россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября. А вот следующие длинные выходные будут уже в новом году – с 1 по 8 января.
Кстати, День народного единства отмечается с 2005 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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