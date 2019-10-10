В случае заключения концессии в Ижевске может появиться 3800 новых светоточек
В Ижевске систему уличного освещения могут отдать в концессию. Об этом написал глава города Олег Бекмеметьев на своей странице во «ВКонтакте».
- Из неоспоримых плюсов концессии – это то, что за три года в городе может появиться 3800 новых светоточек, концессионер заменит более 25 тысяч натриев и ртутных ламп на светодиодные, устранить аварийные опоры, - говорится в сообщении.
Также глава Ижевска написал, что за три года собственными силами город не сможет осилить такие вложения. Поэтому до 1 ноября эксперты оценят проект концессионного соглашения, продумают все нюансы, чтобы результат был полезен городу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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