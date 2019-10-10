Какие штаммы гриппа ожидаются в этом году в Удмуртии

СЕГОДНЯ 09:14 2019-10-10T09:14:50+03:00

А также разбираемся, какие вакцины уже поступили в республику

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9 октября, в среду, в гостях на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртии Юлия Бушмакина и Марина Петренко зам. главного врача Республиканской инфекционной больницы.

Вместе с экспертами разбираемся, какие штаммы гриппа ожидаются в этом году и кому точно нужно поставить прививку.

В Удмуртии прививают от гриппа 2 вакцинами. Какая из них подходит для детей, а какая для взрослых? 00:00 00:00

Также в эфире радио гости рассказали, какие вакцины уже поступили в республику и какие вакцины подходит для детей и взрослых?

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU