2019-10-10T11:26:17+03:00
Общество

Специалисты продолжат благоустройство мест раскопов в Ижевске до наступления ходов

На данный момент уже восстановили 877 объектов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске продолжаются работы по благоустройству мест раскопов. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

- На данный момент благоустроено 877 объектов, где проводились работы. В ходе работ было переложено более 27 километров изношенных теплосетей, заменили 12 километров трубопровода. Еще осталось привести в порядок три участка, работы будут завершены в октябре, - сообщает пресс-служба.

Это территории по улице Автозаводской, на улице Советской – в районе ЦТП «Рубин» и на улицах Пушкинской и Коммунаров – в районе ЦТП «22 квартал».

По словам директора компании Ярослава Балобанова, осенью благоустройство таких мест будет продолжаться до тех пор, пока позволяют погодные условия. Те участки, где погода уже не позволит качественно положить асфальт и разбить газон, будут благоустроены во временном варианте. То есть на таких раскопах будет произведена обратная засыпка, в местах нарушенного асфальта – щебенение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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