У двух жителей Ижевска было похищено более 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:46 2019-10-10T10:58:53+03:00

Им звонили неизвестные люди и представлялись сотрудниками кредитных организаций

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В Ижевске сразу два местных жителя стали жертвами мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- 49-летней и 65-летней женщинам позвонили неизвестные и представились сотрудниками кредитных организаций. Под предлогом предотвращения незаконной транзакции с их банковских счетов мошенники узнали реквизиты карт и похитили 73 тысячи и 146 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Установлено, что звонки потерпевшим поступали из Московской области. На данный момент ведутся мероприятия, направленные на раскрытие преступлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU