У двух жителей Ижевска было похищено более 200 тысяч рублей
В Ижевске сразу два местных жителя стали жертвами мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- 49-летней и 65-летней женщинам позвонили неизвестные и представились сотрудниками кредитных организаций. Под предлогом предотвращения незаконной транзакции с их банковских счетов мошенники узнали реквизиты карт и похитили 73 тысячи и 146 тысяч рублей, - сообщает ведомство.
Установлено, что звонки потерпевшим поступали из Московской области. На данный момент ведутся мероприятия, направленные на раскрытие преступлений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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