2019-10-10T11:00:14+03:00
Общество

В седьмой раз в Ижевске состоится «Ночь искусств – 2019»

Акция пройдет 3 ноября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Государственный театр кукол УдмуртииФото: Государственный театр кукол Удмуртии
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В Ижевске в седьмой раз состоится Всероссийская акция «Ночь искусств - 2019». Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Удмуртии.

- Такая акция проводится ежегодно - театры, музеи, выставочные залы и библиотека проводят тематические мероприятия (экскурсии и постановки, лекции и мастер-классы, квесты и многое другое), - сообщает пресс-служба.

«Ночь искусств - 2019» пройдет 3 ноября, совсем скоро появится программа мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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