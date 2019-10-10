В седьмой раз в Ижевске состоится «Ночь искусств – 2019»

СЕГОДНЯ 09:49 2019-10-10T11:00:14+03:00

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В Ижевске в седьмой раз состоится Всероссийская акция «Ночь искусств - 2019». Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Удмуртии.

- Такая акция проводится ежегодно - театры, музеи, выставочные залы и библиотека проводят тематические мероприятия (экскурсии и постановки, лекции и мастер-классы, квесты и многое другое), - сообщает пресс-служба.

«Ночь искусств - 2019» пройдет 3 ноября, совсем скоро появится программа мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU