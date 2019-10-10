Жители Удмуртии задолжали за «коммуналку» более 1,6 млрд рублей
Жители Удмуртии задолжали за «коммуналку» более 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс».
- Из этой суммы 806 млн рублей – долг за электричество, их них 542 млн рублей – просроченная задолженность. За тепло и горячую воду жители республики должны 889 млн рублей, из них 618 млн рублей – просроченные долги, - сообщает пресс-служба.
В случае если вопрос с долгом остается открытым, а его размер превышает сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу, то энергокомпания вынуждена вручить личное предупреждение об ограничении подачи ресурса. После этого клиенту может грозить ограничение ресурса, также в его отношении энергетики обращаются в суды и взыскивают долги принудительными мерами.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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