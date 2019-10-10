СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-10T15:04:11+03:00

В концессию планируют отдать три подземных переходов

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Администрация Ижевска не заключила концессионное соглашение по ремонту подземных переходов. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте города.

- В результате переговоров с организацией, выступающей с инициативой заключения концессионного соглашения, стороны не смогли договориться по условиям соглашения, - говорится в сообщении.

Напомним, в концессию планируют отдать три подземный перехода, расположенных на перекрестке улиц Удмуртская и Красногеройская, Воткинском шоссе и на улице Удмуртская в мкрн «Север».

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ИСТОЧНИК KP.RU