Администрация Ижевска не заключила концессионное соглашение по ремонту подземных переходов
Администрация Ижевска не заключила концессионное соглашение по ремонту подземных переходов. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте города.
- В результате переговоров с организацией, выступающей с инициативой заключения концессионного соглашения, стороны не смогли договориться по условиям соглашения, - говорится в сообщении.
Напомним, в концессию планируют отдать три подземный перехода, расположенных на перекрестке улиц Удмуртская и Красногеройская, Воткинском шоссе и на улице Удмуртская в мкрн «Север».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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