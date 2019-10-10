Дорогу Ижевск-Воткинск перекроют в связи со следственными действиями

СЕГОДНЯ 15:59 2019-10-10T15:59:34+03:00

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Трассу Ижевск-Воткинск перед поворотом на деревню Кукуи перекроют 10 октября с 18:00 до 19:00. Об этом сообщает следственное управление СК России по Удмуртии.

- На участке будут проводиться следственные действия по уголовному делу о ДТП, которое произошло 5 октября, - сообщает представитель ведомства.

Дорогу перекроют в обе стороны, водителей просят учитывать возможность пробки.

Напомним, на трассе Удмуртии произошло страшное ДТП. Подробности.

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ИСТОЧНИК KP.RU