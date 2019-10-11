Названа главная причина детских смертей на водоемах Удмуртии

СЕГОДНЯ 07:15 2019-10-11T07:15:40+03:00

А также смертей в целом

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В МЧС Удмуртии рассказали о главных причинах смертности на водоемах республики. Информацию с прошедшей пресс-конференции ведомство разместило на своем официальном сайте.

Как рассказал государственный инспектор по маломерным судам Удмуртской Республики Алексей Анохин, чаще всего на водоемах люди гибнут из-за алкоголя. Более 2/3 случаев смертей зарегистрировано именно по причине злоупотребления спиртным.

Главной причиной, по которой на водоемах гибнут дети, по сообщению ведомства, является недосмотр родителей. Причем, опять-таки, чаще всего из-за алкоголя.

Всего, по данным МЧС Удмуртии, отдыхая у воды, в этом году погибли 40 человек. Но это, как отмечают, самый низкий показатель за последние пять лет. Сегодня в республике организовали 42 безопасных места для безопасного отдыха жителей у водоемов.

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ИСТОЧНИК KP.RU