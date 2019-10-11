Медведь покалечил человека в Удмуртии

СЕГОДНЯ 16:33 2019-10-11T16:33:01+03:00

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В деревне Ертем Юкаменского района медведь напал на человека. Об этом сообщает портал «Город Глазов» со ссылкой на районную газету «Знамя Октября».

Как сообщает «Город Глазов», мужчина заготавливал дрова, когда на него напал медведь. Зверь нанес ему многочисленные травмы. Но мужчина вырвался и добрался до дома. Оттуда его увезли в районную больницу. Сейчас он лечится в Глазове. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU