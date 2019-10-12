В Удмуртии будут судить мужчину, приговоренного к смертной казни в 90-е

СЕГОДНЯ 11:06 2019-10-12T11:06:34+03:00

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Следственное управление СК России по Удмуртии завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Глазова, который приставал к 7-летней девочке и еще в 90-е был приговорен к смертной казни. Как сообщает «РИА Новости», он полностью признал свою вину и раскаялся. Сейчас его ждет суд.

Известно, что мужчина работал дворником и, по словам местных, бел тихим соседом. За что его приговорили к смертной казни в 1992 году? Почему он ее избежал? Расскажет «Комсомолка».

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ИСТОЧНИК KP.RU