Подросток из Удмуртии заплатит штраф за изготовление пистолета

СЕГОДНЯ 16:58 2019-10-12T16:58:33+03:00

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Сарапульский городской суд Удмуртии принял решение по уголовному делу в отношении 17-летнего жителя. Дело в том, что молодой человек в марте этого года в гараже сделал дульнозарядный пистолет. И, как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, носил его при себе и хранил по месту жительства.

- С учетом того, что несовершеннолетний ранее не судим, полностью признал свою вину, судом уголовное дело прекращено и ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5000 рублей, - уточнили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU