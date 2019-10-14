Жительница Удмуртии ради путешествия оплатила долги

СЕГОДНЯ 07:46 2019-10-14T07:46:17+03:00

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Женщина из Можги расплатилась с долгами по налогам, чтобы выехать за границу. Об этом сообщает Служба судебных приставов по Удмуртии.

Женщина - индивидуальный предприниматель. Она не заплатила 220 тысяч рублей налогов. В результате возбудили исполнительное производство, счета должницы арестовали, а ей самой ограничили выезд за рубеж.

Женщина запланировала поездку за границу. Поэтому ей пришлось погасить долги и оплатить 11 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременную оплату.

Напомним, если у гражданина образовались долги в размере 30 тысяч рублей, то ему временно ограничивают выезд из страны вплоть до погашения задолженности. Если должник не предпринимает никаких действий, чтобы оплатить долги, то через два месяца могут ограничить выезд из страны при сумме долга от 10 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU