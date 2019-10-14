Спортсменка из Удмуртии стала чемпионкой мира по сумо
Анна Полякова из Воткинска стала 17-кратной чемпионкой мира по сумо. Об этом сообщает федерация сумо России.
Чемпионат проходил в Осаке (Япония). В нем участвовали 200 спортсменов из 31 страны. Команда России завоевала четыре золотых медали, две серебряных и три бронзовых.
Анна Полякова победила в весовой категории от 80 кг. Также спортсменка помогла выиграть в женских командных соревнованиях. В результате Анна Полякова завоевала две золотые медали.
-Я просто хочу сказать огромное спасибо нашим мужчинам и женщинам, которые собрались в самый сложный момент и победили в финалах командных турниров. Спасибо большое Анне Поляковой – теперь уже 17-кратной чемпионке мира, и всем нашим медалистам, особенно тем, для кого этот чемпионат мира оказался дебютным. В этом году наша команда полностью выполнила медальный план тренерского штаба сборной России на ЧМ-2019, завоевав на турнире четыре золотых медали, - цитирует пресс-служба федерации сумо Геннадия Калеткина, главного тренера сборной России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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