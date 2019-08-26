2019-08-26T08:34:34+03:00
Спорт

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева поменяла музыку в короткой программе

Сама программа останется прежней
Анастасия Захарова
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Фото: ФККРФото: ФККР
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Елизавета Туктамышева сообщила в интервью Федерации фигруного катания, что поменяла музыку в короткой программе. По ее мнению, прежняя композиция была бы непонятна зрителям.

-Программа получилась очень современная, крутая, драйвовая. Мы решили сделать тот же вариант, но под Oblivion Астора Пьяцоллы. Все классно легло, - рассказала фигуристка.

Спортсменка добавила, что в этом году твердо намерена включить в программу два тройных акселя.

Изначально Елизавета Туктамышева собиралась исполнить короткую программу под песню Drumming Song группы Florence and the Machine.

Elizaveta Tuktamysheva - Closing Gala - 2015 European Figure Skating Championships in Stockholm.Elizaveta Tuktamysheva - Closing Gala - 2015 European Figure Skating Championships in Stockholm

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ИСТОЧНИК KP.RU

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