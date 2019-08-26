Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева поменяла музыку в короткой программе
Елизавета Туктамышева сообщила в интервью Федерации фигруного катания, что поменяла музыку в короткой программе. По ее мнению, прежняя композиция была бы непонятна зрителям.
-Программа получилась очень современная, крутая, драйвовая. Мы решили сделать тот же вариант, но под Oblivion Астора Пьяцоллы. Все классно легло, - рассказала фигуристка.
Спортсменка добавила, что в этом году твердо намерена включить в программу два тройных акселя.
Изначально Елизавета Туктамышева собиралась исполнить короткую программу под песню Drumming Song группы Florence and the Machine.
Elizaveta Tuktamysheva - Closing Gala - 2015 European Figure Skating Championships in Stockholm.Elizaveta Tuktamysheva - Closing Gala - 2015 European Figure Skating Championships in Stockholm
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В сети появилось видео новой произвольной программы Елизаветы Туктамышевой
Елизавета Туктамышева показала фрагмент короткой программы нового сезона
Какие образы примерит Алина Загитова в новом сезоне
ИСТОЧНИК KP.RU