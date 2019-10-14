Житель Удмуртии обвиняется в убийстве знакомой

СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-14T11:16:52+03:00

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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве знакомой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- По данным следствия, 2 октября 2019 года, пьяный обвиняемый пришел к 45-летней знакомой, с которой ранее выпивал, с целью вступить с ней в половую связь. На отказ женщины обвиняемый взял нож и несколько раз ударил потерпевшую в грудь и спину. После этого он скрылся, - сообщает ведомство.

Тело женщины обнаружено 6 октября родственницей. Преступник был установлен в кротчайшие сроки. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы.

Мужчине предъявлено обвинение, на данный момент он находится под стражей. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU