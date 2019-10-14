2019-10-14T14:07:02+03:00
Общество

Жителям Удмуртии и Башкирии придется объезжать Сарапул из-за реконструкции моста

Улицу Гончарова закроют с 15 октября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: администрация СарапулаФото: администрация Сарапула
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В Сарапуле (Удмуртия) закроют улицу Гончарова, для реконструкции моста. Теперь всем машинам, в том числе грузовым придется объезжать. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

- С 15 октября проезд по мосту будет закрыт. Объезд грузового транзитного транспорта возможен по маршруту - Малая Пурга-Кечёво-Киясово-Костино-Камбарка. Для легковых машин - в сторону мкрн «Элеконд» будет организовано по улице Азина и далее через мкрн «Южный», - сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба Миндортранса Удмуртии

Фото: пресс-служба Миндортранса Удмуртии

Фото: пресс-служба Миндортранса Удмуртии

Фото: пресс-служба Миндортранса Удмуртии

Только к маю 2020 года планируется запустить движение по мосту в однополосном реверсивном движении. Полностью открыть движение планируется в октябре 2020 года. До конца 2019 года планируется демонтаж моста, устройство основания и транспортировка, и сборка нового моста.

Всего стоимость проекта составляет 233,870 млн рублей. В этом году на реконструкцию выделено 95 млн рублей из федерального бюджета и 8,9 млн рублей из регионального.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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