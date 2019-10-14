Два человека скончались в ДТП на трассе Удмуртии

СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-14T12:42:10+03:00

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В Удмуртии 12 октября, в субботу, на пятом километре автодороги «Митрошино-Шадрино» Сарапульского района произошло ДТП с участием одной машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 33-летний водитель машины «ВАЗ-2114» не справился с управлением и вылетел в кювет, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель и пассажир машины – 39-летний мужчина получили смертельные травмы. Также в первом отделе отметили, что все необходимые экспертизы назначены, но не исключен тот факт, что водитель был пьян.

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ИСТОЧНИК KP.RU