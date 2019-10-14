Был женат, когда второй раз пошел в загс: в Удмуртии выявили случай двоеженства

СЕГОДНЯ 15:10 2019-10-14T16:01:26+03:00

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В Сарапуле был выявлен случай двоеженства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- В апреле 2019 года 24-летний молодой человек женился, при этом он находился в законном браке, который не был расторгнут. Проверкой установлено, что в 2017 году молодой человек зарегистрировал брак на территории Северной Осетии, после чего решил его расторгнуть в судебном порядке, передал все документы другу и уехал. В свою очередь друг потерял документы, и брак не был расторгнут, - сообщает ведомство.

Молодой человек был уверен, что разведен, и, когда восстанавливал паспорт, не внес сведения о предыдущем браке. Двоеженство выяснилось после того, как «первая» супруга узнала о «втором» браке своего мужа.

В суд предъявлено исковое заявление о признании второго брака недействительным, так как в соответствии с Семейным кодексом России не допускается заключение брака с лицами, которые уже состоят в браке.

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ИСТОЧНИК KP.RU