2019-10-15T06:04:40+03:00
Происшествия

СМИ: ижевчане застряли в Японии из-за сильного тайфуна

Всего вылететь в Россию не могут 16 человек
Мария Хафизова
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Ижевчане не могут вылететь из Японии из-за сильнейшего за последние 60 лет тайфуна, сообщает tatarstan24.tv.

Как отмечается в сообщении, всего в Россию не может попасть группа из 16 человек, в которую также входят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Йошкар-Олы, Самары, Пензы и Ярославля.

Отметим, что авиакомпания Japan Airlines сначала перенесла рейс в Москву на 13 октября, но вылета не было ни 13, ни 14 октября, представители японского перевозчика не вышли на связь, а все офисы были закрыты.

- В посольстве России сначала сообщили, что туристам необходимо обратиться в авиакомпанию, однако позже пообещали придумать, как им вылететь домой, - говорится в тексте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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