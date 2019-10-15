СМИ: ижевчане застряли в Японии из-за сильного тайфуна
Ижевчане не могут вылететь из Японии из-за сильнейшего за последние 60 лет тайфуна, сообщает tatarstan24.tv.
Как отмечается в сообщении, всего в Россию не может попасть группа из 16 человек, в которую также входят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Йошкар-Олы, Самары, Пензы и Ярославля.
Отметим, что авиакомпания Japan Airlines сначала перенесла рейс в Москву на 13 октября, но вылета не было ни 13, ни 14 октября, представители японского перевозчика не вышли на связь, а все офисы были закрыты.
- В посольстве России сначала сообщили, что туристам необходимо обратиться в авиакомпанию, однако позже пообещали придумать, как им вылететь домой, - говорится в тексте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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