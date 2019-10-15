Численность населения Удмуртии уменьшилась на 3115 человек

СЕГОДНЯ 09:53 2019-10-15T09:53:18+03:00

Данные предоставлены за восемь месяцев 2019 года

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В Удмуртии продолжает сокращаться численность населения. Об этом сообщает Удмуртстат.

Так, за восемь месяцев 2019 года население сократилось на 3115 человек, в прошлом году убыль составляла 2856 человек. За этот же период родилось 9889 детей, в прошлом году – 11218 детей. Умерло 12087 человек (в том числе 44 ребенка до года), в прошлом году 12485 человек.

Также с начала года в Удмуртию приехало 8219 человек, а выехало за пределы республики – 9136 человек.

Численность населения республики на 1 января 2019 года составляла 1 млн 507,4 тысяч человек, в том числе городского – 994,4 тысяч человек, сельского – 513,0 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU