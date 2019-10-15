Численность населения Удмуртии уменьшилась на 3115 человек
В Удмуртии продолжает сокращаться численность населения. Об этом сообщает Удмуртстат.
Так, за восемь месяцев 2019 года население сократилось на 3115 человек, в прошлом году убыль составляла 2856 человек. За этот же период родилось 9889 детей, в прошлом году – 11218 детей. Умерло 12087 человек (в том числе 44 ребенка до года), в прошлом году 12485 человек.
Также с начала года в Удмуртию приехало 8219 человек, а выехало за пределы республики – 9136 человек.
Численность населения республики на 1 января 2019 года составляла 1 млн 507,4 тысяч человек, в том числе городского – 994,4 тысяч человек, сельского – 513,0 тысяч.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Более 340 000 рублей похитили у злоумышленники с карты ижевчанина. Схема обмана как всегда проста.
- Активисты ОНФ проверили Центральную площадь Ижевска на доступность. Какие нарекания у них появились.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»