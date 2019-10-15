Житель Удмуртии подозревается в убийстве матери

СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-15T10:34:37+03:00

Он выстрелил ей в сердце из обреза

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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который подозревается в убийстве матери.

- Установлено, что 12 октября 2019 года мужчина был дома с 68-летней матерью. На почве личных неприязненных отношений пьяный злоумышленник взял обрез ружья и выстрелил матери в сердце, после этого скрылся с места преступления, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В результате полученного ранения женщина скончалась на месте. Злоумышленника удалось задержать в кратчайшие сроки. Следователь осмотрел место происшествия, провел обыск в квартире, где скрывался подозреваемый, также было изъято оружие.

Готовятся материалы для предъявления задержанному обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU