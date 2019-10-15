Ижевчане могут получить субсидию на замену старого лифта
В Ижевске жители смогут получить субсидию на замену старого лифта. Об этом сообщает пресс-служба города.
- Управление ЖКХ администрации столицы Удмуртии информирует о приеме документов для участия жителей на возмещение части затрат по замене лифта, - говорится в сообщении.
Прием документов будет вестись до 25 октября 2019 года по адресу: ул. Удмуртская, 245, каб. 113 (1 этаж), время работы с 08:30 до 17:30 в рабочие дни, телефон 414-506.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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