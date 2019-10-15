2019-10-15T13:33:10+03:00
Общество

Подростки избили 16-летнюю девочку в Ижевске: что известно на данный момент

Разбираемся со специалистами
Дарья ПОРСЕВА
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Пользователи соцсетей не так давно увидели видеоролик, где группа детей в Ижевске избивает 16-летню девочку. 14 октября в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) вместе с журналистом Ириной Бурцевой и психологом Асей Абовян разбираемся в ситуации и пытаемся восстановить картину произошедшего.

- Поводов и мотивов обычно не бывает. Дети в этом возрасте начинают искать ответ на вопрос «Кто я такой» и начинается борьба за власть, кто себе больше места отвоюет. В итоге получается разделение между детьми «свой» и «чужой», что выливается в разборки, - рассказала психолог Ася Абовян.

Подростки избили 16-летнюю девочку. Как противостоять детской жестокости?

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Что рассказал уполномоченный по правам ребенка Ольга Авдеева о сложившейся ситуации и как чувствует себя сейчас ребенок можно послушать в полной записи радиоэфира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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