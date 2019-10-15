2019-10-15T15:59:23+03:00
Общество

Жители Удмуртии стали в пять раз чаще болеть коклюшем

За девять месяцев 2019 года было зарегистрировано 98 случаев
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Удмуртии местные жители стали чаще болеть коклюшем. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

- Только за девять месяцев 2019 года было зарегистрировано 98 случаев заболевания. В прошлом году - 18 случаев. Чаще всего болеют дети до 17 лет (91 случай), - сообщает ведомство.

Основная масса заболевших - это непривитые или не получившие полного курса иммунизации против коклюша. Передача коклюшной палочки осуществляется воздушно-капельным путем, громкий разговор, крик, плач, кашель, чихание. Наиболее интенсивная передача возбудителя происходит при кашле.

Единственная профилактика заболевания - это вакцинация.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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