В Летнем саду Ижевска аттракционы закрыли на зиму
В Ижевске аттракционы в Летнем саду имени Горького закрыли на зиму. Об этом сообщает пресс-служба «Парков Ижевска».
- Команда Парков Ижевска официально объявляет сезон работы аттракционов в Летнем саду закрытым. Этот год стал для парка настоящим открытием - запуск 5 новых аттракционов: "Музыкальный экспресс", "Бумеранг", "Cozmo jet", "Летающие слоны" и "Тополь". Мы пробовали новые мероприятия и приглашали вас в новые проекты, и несмотря на капризы погоды — этот сезон стал для нас вновь лучшим, - говорится в сообщении.
На зимний период изменится режим работы: Летний сад открыт для прогулок с 10:00 до 20:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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