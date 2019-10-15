2019-10-15T16:44:00+03:00
Общество

В Летнем саду Ижевска аттракционы закрыли на зиму

В этом году запустили пять новых аттракционов
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

В Ижевске аттракционы в Летнем саду имени Горького закрыли на зиму. Об этом сообщает пресс-служба «Парков Ижевска».

- Команда Парков Ижевска официально объявляет сезон работы аттракционов в Летнем саду закрытым. Этот год стал для парка настоящим открытием - запуск 5 новых аттракционов: "Музыкальный экспресс", "Бумеранг", "Cozmo jet", "Летающие слоны" и "Тополь". Мы пробовали новые мероприятия и приглашали вас в новые проекты, и несмотря на капризы погоды — этот сезон стал для нас вновь лучшим, - говорится в сообщении.

На зимний период изменится режим работы: Летний сад открыт для прогулок с 10:00 до 20:00.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Шум, пьяные крики, громкая музыка - если в вашем доме открылась «наливайка», то о покое можно забыть. Как бороться с нежелательными соседями, рассказали жители дома по Карла Либкнехта.

- Какая погода ожидается в ближайшие дни в Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нужно ли ижевчанам прогревать двигатель, если за окном плюсовая температура
Жители Удмуртии стали в пять раз чаще болеть коклюшем
Школу-интернат №13 в Ижевске откроют через две недели
Подростки избили 16-летнюю девочку в Ижевске: что известно на данный момент
Адвоката в Удмуртии задержали за незаконное хранение наркотиков
Погода в Удмуртии в ближайшие дни: мокрый снег и +4 градуса
Нового руководителя Агентства печати и массовых коммуникаций назначили в Удмуртии
8-летняя девочка получила травмы в ДТП в Ижевске
Подростки, которые разрисовывают новые остановки в Ижевске, попали в объектив камеры
Житель Удмуртии подозревается в убийстве матери
Численность населения Удмуртии уменьшилась на 3 115 человек
Использовал нелегальное оборудование: директора стоматологической клиники оштрафовали в Ижевске
Ижевчане могут получить субсидию на замену старого лифта
Более 430 000 рублей похитили злоумышленники у ижевчанина
Активисты ОНФ проверили Центральную площадь Ижевска на доступность
В Удмуртии отремонтируют детские больницы и закупят новое оборудование
СМИ: ижевчане застряли в Японии из-за сильного тайфуна
Госавтоинспекция МВД по Удмуртии разыскивает очевидцев смертельного ДТП
После ремонта крыш в Ижевске открылись шесть детских садов
Жителю Удмуртии, который избежал смертной казни, грозит пожизненное лишение свободы
На Карла Маркса в Ижевске может появиться парковка на 100 мест
Жителя Кировской области, который находился в федеральном розыске, задержали за сбыт наркотиков в Ижевске