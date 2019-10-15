Погода в Удмуртии в ближайшие дни: мокрый снег и +4 градуса
В ближайшие дни в Удмуртии станет холоднее и пойдет мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
- 16 октября температура днем не поднимется выше +4…+6 градусов, ночью 0 градусов, преимущественно без осадков, но ветрено. А вот уже 17-18 октября ожидается мокрый снег и ветер, - сообщает пресс-служба.
В выходные 19 октября, в субботу, и 20 октября, в воскресенье, температура ночью опустится до -6…-7 градусов.
Кстати, следующая неделя будет преимущественно теплой, но с дождями.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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