2019-10-15T17:15:11+03:00
Общество

Нужно ли ижевчанам прогревать двигатель, если за окном плюсовая температура

Разбираемся в вопросе со специалистами
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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15 октября, во вторник, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) Максим Зайцев - руководитель сервиса компании «Империя авто» и Сергей Волков - руководитель отдела запчастей.

Вместе с гостями обсуждаем, когда нужно менять летнюю резину на зимнюю и что будет, если поменять резину, когда еще нет снега.

Надо ли прогревать двигатель, если за окном плюс? Сколько времени нужно прогревать двигатель на механике и на автомате?

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Также гости рассказали, нужно ли прогревать двигатель, если за окном плюсовая температура.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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