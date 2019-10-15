Нужно ли ижевчанам прогревать двигатель, если за окном плюсовая температура
15 октября, во вторник, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) Максим Зайцев - руководитель сервиса компании «Империя авто» и Сергей Волков - руководитель отдела запчастей.
Вместе с гостями обсуждаем, когда нужно менять летнюю резину на зимнюю и что будет, если поменять резину, когда еще нет снега.
Надо ли прогревать двигатель, если за окном плюс? Сколько времени нужно прогревать двигатель на механике и на автомате?
Также гости рассказали, нужно ли прогревать двигатель, если за окном плюсовая температура.
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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