Бар «Питьсбург» в Ижевске оштрафовали за розничную продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-16T09:47:41+03:00

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В Ижевске бар «Город разливных напитков Питьсбург» оштрафовали на 100 тысяч рублей за розничную продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Удмуртии.

- По улице Клубная, 23а находится бар «Город разливных напитков Питьсбург», установлено, что в баре продают алкоголь в ночное время. Также помещение обладает признаками магазина. В барах ночная продажа алкоголя запрещена, - сообщает ведомство.

В отношении юрлица организации вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном нарушении. Постановлением суда организация признана виновной, юрлицу назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU