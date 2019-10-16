Бар «Питьсбург» в Ижевске оштрафовали за розничную продажу алкоголя
В Ижевске бар «Город разливных напитков Питьсбург» оштрафовали на 100 тысяч рублей за розничную продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Удмуртии.
- По улице Клубная, 23а находится бар «Город разливных напитков Питьсбург», установлено, что в баре продают алкоголь в ночное время. Также помещение обладает признаками магазина. В барах ночная продажа алкоголя запрещена, - сообщает ведомство.
В отношении юрлица организации вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном нарушении. Постановлением суда организация признана виновной, юрлицу назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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