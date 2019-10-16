За девять месяцев в Ижевске появились на свет более пяти тысяч детей

СЕГОДНЯ 08:54 2019-10-16T09:48:27+03:00

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В Ижевске за девять месяцев 2019 года зарегистрировано 5 669 новорожденных. Об этом сообщает пресс-служба города.

- За данный период мальчиков родилось больше, чем девочек, - 51,6% и 48,4% соответственно. У 40% семей родился первый ребенок, второй ребенок появился в 40,5% семей и 15,5% стали многодетными семьями благодаря третьему ребенку, - сообщает пресс-служба.

Кстати, в 66 семьях зарегистрировано рождение двойни, в двух семьях - тройни. В прошлом году родились 45 двоен.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В столовой одной из школ Ижевска нашли «просрочку». Подробности по ссылке.

- Что такое 10 миллионов? Две квартиры? 10 автомобилей? А вот для адвоката из Ижевска – это одно «дело». Полгода назад юриста-мошенника задержали, а сейчас вынесли приговор.

- Город Удмуртии (и это даже не Ижевск) вошел в ТОП-5 по качеству дорог и доступности парковок. А всего в голосовании участвовали 200 городов.

ИСТОЧНИК KP.RU