2019-09-30T09:44:22+03:00
Общество

«Что делать?»: глава Удмуртии проверил состояние обновленной Центральной площади

Велосипедисты портят ступеньки
Дарья ПОРСЕВА
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В выходные глава Удмуртии прошелся по обновленной Центральной площади с проверкой. Результаты он озвучил на своей странице в «Инстаграм».

От велосипедистов и самокатчиков начали крошиться ступени и края клумб.

- С 19 сентября прошло еще немного времени, а площадь потихоньку начинает превращаться в руины. Как быть? Запрещать кататься ребятам? Нет. Какие идеи, что делать?, - спросил своих подписчиков глава Удмуртии.

Также Александр Владимирович обратил внимание, что некоторые функции в «умных» остановках не работают. С просьбой решить проблему он обратился к главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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Глава Удмуртии проверил состояние Центральной площади в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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