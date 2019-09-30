«Что делать?»: глава Удмуртии проверил состояние обновленной Центральной площади

СЕГОДНЯ 09:44 2019-09-30T09:44:22+03:00

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В выходные глава Удмуртии прошелся по обновленной Центральной площади с проверкой. Результаты он озвучил на своей странице в «Инстаграм».

От велосипедистов и самокатчиков начали крошиться ступени и края клумб.

- С 19 сентября прошло еще немного времени, а площадь потихоньку начинает превращаться в руины. Как быть? Запрещать кататься ребятам? Нет. Какие идеи, что делать?, - спросил своих подписчиков глава Удмуртии.

Также Александр Владимирович обратил внимание, что некоторые функции в «умных» остановках не работают. С просьбой решить проблему он обратился к главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ура! В Удмуртию идет тепло... и дожди. Подробный прогноз погоды на неделю уже на сайте.

- Чтобы вернуть свою машину, ижевчанину пришлось заплатить.

- Вот это да! Российский велосипедист доставил письма детей из Ижевска во Францию. О чем писали дети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/734898" frameborder="0"></iframe> Глава Удмуртии проверил состояние Центральной площади в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU