«Что делать?»: глава Удмуртии проверил состояние обновленной Центральной площади
В выходные глава Удмуртии прошелся по обновленной Центральной площади с проверкой. Результаты он озвучил на своей странице в «Инстаграм».
От велосипедистов и самокатчиков начали крошиться ступени и края клумб.
- С 19 сентября прошло еще немного времени, а площадь потихоньку начинает превращаться в руины. Как быть? Запрещать кататься ребятам? Нет. Какие идеи, что делать?, - спросил своих подписчиков глава Удмуртии.
Также Александр Владимирович обратил внимание, что некоторые функции в «умных» остановках не работают. С просьбой решить проблему он обратился к главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Ура! В Удмуртию идет тепло... и дожди. Подробный прогноз погоды на неделю уже на сайте.
- Чтобы вернуть свою машину, ижевчанину пришлось заплатить.
- Вот это да! Российский велосипедист доставил письма детей из Ижевска во Францию. О чем писали дети.
Глава Удмуртии проверил состояние Центральной площади в Ижевске.
ИСТОЧНИК KP.RU
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