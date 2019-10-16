У пенсионерки из Ижевска похищено 172 тысячи рублей
В Ижевске у 60-летней пенсионерки похитили 172 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.
- Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился следователем. Далее он рассказал, что женщине положена компенсация за ранее купленные биологические добавки. Для получения денег ей нужно было оплатить налоги и пошлину. В результате пенсионерка перевела злоумышленникам 172 тысячи рублей, - сообщает ведомство.
На данный момент возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия, направленные на раскрытие преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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