2019-10-16T13:07:42+03:00
Происшествия

У пенсионерки из Ижевска похищено 172 тысячи рублей

Мошенник рассказал, что пенсионерке положена компенсация
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске у 60-летней пенсионерки похитили 172 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

- Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился следователем. Далее он рассказал, что женщине положена компенсация за ранее купленные биологические добавки. Для получения денег ей нужно было оплатить налоги и пошлину. В результате пенсионерка перевела злоумышленникам 172 тысячи рублей, - сообщает ведомство.

На данный момент возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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