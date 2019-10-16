У пенсионерки из Ижевска похищено 172 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 13:07 2019-10-16T13:07:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске у 60-летней пенсионерки похитили 172 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

- Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился следователем. Далее он рассказал, что женщине положена компенсация за ранее купленные биологические добавки. Для получения денег ей нужно было оплатить налоги и пошлину. В результате пенсионерка перевела злоумышленникам 172 тысячи рублей, - сообщает ведомство.

На данный момент возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- После трагедии в Саратове, где школьницу нашли мертвой, в Удмуртии предложили проверять пути, по которым дети идут в школу.

- В 2020 году в автобусах Ижевска появится система распознавания лиц. «Комсомолка» ответила на главные вопросы о нововведении.

ИСТОЧНИК KP.RU