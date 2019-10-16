5,45 млрд рублей Удмуртия планирует взять в кредит

СЕГОДНЯ 16:40 2019-10-16T17:13:26+03:00

Таким образом республика расплатится с кредитом от Федерального казначейства

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Удмуртия планирует привлечь кредит в размере 5,45 млрд рублей в банках. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

- Так республика планирует расплатиться с кредитом от Федерального казначейства, при этом будут привлекаться деньги из бюджета. Удмуртии необходимо до 29 ноября погасить бюджетные кредиты на сумму 971 млн рублей, - сообщает пресс-служба.

Привлечение новых кредитов не приведет к росту регионального долга, по итогам 2019 года государственный долг Удмуртии будет снижен на 971 млн рублей. Использование в течение года недорогих краткосрочных кредитов Федерального казначейства дает экономию бюджетных средств на выплату процентов по кредитам в 300 млн рублей.

Заявки на участие в аукционах принимают до конца октября, 5 ноября состоится аукцион.

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ИСТОЧНИК KP.RU