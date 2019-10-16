Дочь Михаила Калашникова из Ижевска поедет на Алтай

СЕГОДНЯ 16:59 2019-10-16T17:14:22+03:00

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Дочь Михаила Калашникова Елена поедет из Ижевска на Алтай, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в честь 100-летия великого конструктора. Об этом сообщает «Алтайская правда».

В Алтайском крае с 23 по 35 октября соберутся гости со всей России, в том числе ректор ИжГТУ имени Калашникова Валерий Грахов и дочь конструктора Елена. Там пройдет выставка сувенирного оружия Михаила Калашникова, концертная программа и всероссийская научно-практическая конференция памяти конструктора.

25 октября состоится открытие отреставрированного храма, в котором крестили будущего оружейника.

Напомним, 19 сентября Владимир Путин прилетел в Ижевск - он посетил наш город в рамках празднования Дня оружейника. Где он побывал, с кем встретился и о чем рассказал? «Комсомолка» собрала полный отчет.

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ИСТОЧНИК KP.RU