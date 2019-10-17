2019-10-17T07:41:14+03:00
Общество

В Удмуртии за нарушение тишины предлагают наказывать штрафов в 2,5 тысячи рублей

Для юридических лиц – от 25 до 50 тысяч рублей
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Депутаты госсовета Удмуртии одобрили законопроект, который вносит изменения в штрафы за нарушения «Закона о тишине». Как сообщает пресс-служба ведомства, предлагают следующие санкции:

На граждан – от 1 до 2,5 тысяч рублей;

На должностных лиц – 10 до 15 тысяч рублей;

На юридических лиц – от 25 до 50 тысяч рублей.

Такое предложение вынесут на рассмотрение депутатам на одной из следующих сессий.

Напомним, что «Закон о тишине» приняли в сентябре. Он увеличит время, в течение которого жителям нельзя будет шуметь дома. Когда вступят в силу новые правила и как именно они будут действовать?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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