В Удмуртии за нарушение тишины предлагают наказывать штрафов в 2,5 тысячи рублей
Депутаты госсовета Удмуртии одобрили законопроект, который вносит изменения в штрафы за нарушения «Закона о тишине». Как сообщает пресс-служба ведомства, предлагают следующие санкции:
На граждан – от 1 до 2,5 тысяч рублей;
На должностных лиц – 10 до 15 тысяч рублей;
На юридических лиц – от 25 до 50 тысяч рублей.
Такое предложение вынесут на рассмотрение депутатам на одной из следующих сессий.
Напомним, что «Закон о тишине» приняли в сентябре. Он увеличит время, в течение которого жителям нельзя будет шуметь дома. Когда вступят в силу новые правила и как именно они будут действовать?
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ИСТОЧНИК KP.RU
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