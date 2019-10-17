Вандализм или искусство? В Ижевске закрасили серой краской красивое граффити

СЕГОДНЯ 07:04 2019-10-17T07:04:28+03:00

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В Ижевске на улице 30 лет Победы закрасили граффити, которое располагалась с торца жилого дома. Несколько лет там вход в отделение библиотеки украшал рисунок девушки и, как пишет автор картины, были только хорошие отзывы.

- 5 лет назад я нарисовал подарок на ДР для Насти. Работа вроде бы прикольная, никого не раздражала, все, кто мне писал про нее - были довольны. Писали жители дома и соседнего тоже, даже люди из библиотеки (на стене которой рисунок) – все очень благодарили за творчество. Но внезапно, ЖКХ решило, что лучше сделать серую стену. И вот вопрос – кто из нас вандал? Я проявивший инициативу по благоустройству или ЖКХ, которое должно следить за комфортом и улучшением придомовой территории. Как с этим бороться, если никаких рычагов давления на ЖКХ нет? – задается вопросом Александр Чирков.

Как было. Фото: vk.com/chirkov44

Напомним, что в последнее время в столице Удмуртии стали все чаще появляться граффити. Например, в недавно открытом «Птичьем сквере» нарисовали редких птиц. А около филармонии теперь есть портрет Петра Чайковского.

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ИСТОЧНИК KP.RU