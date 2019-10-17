2019-10-17T09:13:32+03:00
Общество

В мкрн Люлли в Ижевске начали прокладывать газопровод

Работы планируется завершить в 2021 году
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Олег БекмеметьевФото: Олег Бекмеметьев
Изменить размер текста:

В Ижевске в мкрн Люлли начали прокладывать газопровод. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Фото: Олег Бекмеметьев

Фото: Олег Бекмеметьев

- Строительство ведется в рамках реализации программы газификации на 2019-2021 годы. Новый газопровод позволит подключить к ресурсу 580 семей. Стоимость работ почти 20 млн рублей, - написал Олег Николаевич.

Также глава города напомнил, что в микрорайоне продолжается щебенение дорог. Работы закончены на шести участках и еще восемь улиц в работе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- В микрорайоне Люлли продолжается благоустройство дорог. Что уже успели сделать.

- Хорошая инициатива - давать земли многодетным семьям. Вот только загвоздка - там нет коммуникаций, дорог, школ, ФАПов. Как сейчас живут семьи в поселке Люлли, что под Ижевском? И что будут делать власти для решения этой проблемы?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Злоумышленник выкопал пять деревьев у входа в зоопарк Удмуртии
Возбуждено уголовное дело: живодеры из Удмуртии ответят за издевательства над собакой
29 телефонов пытались провезти в грузовике в колонию Удмуртии
В Удмуртии за нарушение тишины предлагают наказывать штрафов в 2,5 тысячи рублей
Министр транспорта России отметил ремонт дорог в Удмуртии
Вандализм или искусство? В Ижевске закрасили серой краской красивое граффити
В массовом ДТП в Ижевске пострадали трое взрослых и ребенок
Елизавета Туктамышева рассказала о своем тренере и трудностях, с которыми пришлось столкнуться
Дочь Михаила Калашникова из Ижевска поедет на Алтай
5,45 млрд рублей Удмуртия планирует взять в кредит
До конца года на нескольких улицах в Ижевске появится освещение
Экс-замглавы администрации Ижевска по соцполитике задержали в Севастополе