В мкрн Люлли в Ижевске начали прокладывать газопровод

СЕГОДНЯ 09:13 2019-10-17T09:13:32+03:00

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В Ижевске в мкрн Люлли начали прокладывать газопровод. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Фото: Олег Бекмеметьев

- Строительство ведется в рамках реализации программы газификации на 2019-2021 годы. Новый газопровод позволит подключить к ресурсу 580 семей. Стоимость работ почти 20 млн рублей, - написал Олег Николаевич.

Также глава города напомнил, что в микрорайоне продолжается щебенение дорог. Работы закончены на шести участках и еще восемь улиц в работе.

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- В микрорайоне Люлли продолжается благоустройство дорог. Что уже успели сделать.

- Хорошая инициатива - давать земли многодетным семьям. Вот только загвоздка - там нет коммуникаций, дорог, школ, ФАПов. Как сейчас живут семьи в поселке Люлли, что под Ижевском? И что будут делать власти для решения этой проблемы?

ИСТОЧНИК KP.RU