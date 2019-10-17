Жителя Удмуртии будут судить за изнасилование и незаконное проникновение в дом
В Удмуртии будут судить 35-летнего местного жителя, которого обвиняют в изнасиловании и незаконном проникновении в дом.
- По данным следствия, 19 августа вечером пьяный обвиняемый разбил окно в доме потерпевшей и залез в дом. После этого он прошел в комнату, где спала женщина, ударил ее ножом, потому что она начала сопротивляться и, угрожая убийством, изнасиловал. После этого злоумышленник скрылся, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
Мужчину задержали сотрудники полиции. С учетом собранной доказательной базы уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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