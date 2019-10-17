2019-10-17T10:44:29+03:00
Общество

Злоумышленник выкопал пять деревьев у входа в зоопарк Удмуртии

Всего за месяц у входа пропало 19 туй
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба зоопарка УдмуртииФото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
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У входа в зоопарк за последний месяц пропало 19 туй, которые высаживали весной 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка Удмуртии.

- Вечером 15 октября злоумышленник выкопал и выдернул пять туй и сложил в пакет. Сотрудник зоопарка заметил его. Нарушитель был задержан после чего доставлен в отделение полиции, - сообщает пресс-служба.

Всего у входа в зоопарк было высажено 60 деревьев.

Напомним, это не первый инцидент в зоопарке. Не так давно мы рассказывали о северном олененке, который погиб от того, что его подкармливали посетители (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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