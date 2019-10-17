2019-10-17T10:46:56+03:00
Общество

Возбуждено уголовное дело: живодеры из Удмуртии ответят за издевательства над собакой

Пса удалось забрать от нерадивых хозяев
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Валентина МартыноваФото: Валентина Мартынова
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Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии «Комсомольской правде-Ижевск» нерадивые хозяева ответят за издевательства над собакой.

Фото: Валентина Мартынова

Фото: Валентина Мартынова

- Было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет, - рассказали в пресс-службе.

Напомним, Рексу удалось выжить благодаря соседям и волонтерам, которые не остались равнодушными. Ранее соседка сообщала, что пса чуть не зарезали (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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