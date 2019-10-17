Возбуждено уголовное дело: живодеры из Удмуртии ответят за издевательства над собакой
Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии «Комсомольской правде-Ижевск» нерадивые хозяева ответят за издевательства над собакой.
Фото: Валентина Мартынова
- Было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет, - рассказали в пресс-службе.
Напомним, Рексу удалось выжить благодаря соседям и волонтерам, которые не остались равнодушными. Ранее соседка сообщала, что пса чуть не зарезали (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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