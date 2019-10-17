У организаций, которые следят за состоянием улиц в Ижевске, появятся новые обязанности

СЕГОДНЯ 14:07 2019-10-17T14:33:18+03:00

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Организации, которые следят за состоянием улиц в Ижевске, будут наносить разметку и ухаживать за дорожными знаками. Об этом на пресс-конференции 17 октября рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

- В декабре будем разыгрывать аукцион на следующие 1,5 года. Это будет новый контракт, разбивка по районам сохранится, но мы включим в объем работ дополнительные - по нанесению разметки и уходу за дорожными знаками. Сейчас отрабатывается юридическая сторона и в декабре, думаю, заключим контракт, - рассказал глава города.

Напомним, что ранее заключенный контракт на два года завершится 31 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU