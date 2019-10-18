Зал бокса «Игровик» открылся в Ижевске
В Ижевске 17 октября на улице Воткинское шоссе, 74а открылся зал бокса «Игровик». Об этом сообщает пресс-служба города.
- В зале расположен ринг, татами, раздевалка и душевая. Помещение открыто для занятий боксом, каратэ и кикбоксингу, на данный момент там работает четыре тренера, - сообщает пресс-служба.
Фото: пресс-служба города Ижевска
Первое мероприятие, которое пройдет в новом зале – турнир по боксу, он состоится 19-20 октября.
Сейчас в Ижевске работает 14 залов бокса.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Елизавета Туктамышева выступит в первом этапе Гран-при по фигурному катанию, болеть за нее начинаем уже в эту субботу.
- Новое диагностическое оборудование поступило в три детские клиники Удмуртии - оно позволит на ранних стадиях выявлять глазные болезни.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»