2019-10-18T09:10:43+03:00
Общество

Зал бокса «Игровик» открылся в Ижевске

Всего в городе работает 14 залов бокса
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба города ИжевскаФото: пресс-служба города Ижевска
Изменить размер текста:

В Ижевске 17 октября на улице Воткинское шоссе, 74а открылся зал бокса «Игровик». Об этом сообщает пресс-служба города.

- В зале расположен ринг, татами, раздевалка и душевая. Помещение открыто для занятий боксом, каратэ и кикбоксингу, на данный момент там работает четыре тренера, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба города Ижевска

Фото: пресс-служба города Ижевска

Первое мероприятие, которое пройдет в новом зале – турнир по боксу, он состоится 19-20 октября.

Сейчас в Ижевске работает 14 залов бокса.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Елизавета Туктамышева выступит в первом этапе Гран-при по фигурному катанию, болеть за нее начинаем уже в эту субботу.

- Новое диагностическое оборудование поступило в три детские клиники Удмуртии - оно позволит на ранних стадиях выявлять глазные болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24