Зал бокса «Игровик» открылся в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:10 2019-10-18T09:10:43+03:00

Всего в городе работает 14 залов бокса

Изменить размер текста: A A

В Ижевске 17 октября на улице Воткинское шоссе, 74а открылся зал бокса «Игровик». Об этом сообщает пресс-служба города.

- В зале расположен ринг, татами, раздевалка и душевая. Помещение открыто для занятий боксом, каратэ и кикбоксингу, на данный момент там работает четыре тренера, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба города Ижевска

Первое мероприятие, которое пройдет в новом зале – турнир по боксу, он состоится 19-20 октября.

Сейчас в Ижевске работает 14 залов бокса.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Елизавета Туктамышева выступит в первом этапе Гран-при по фигурному катанию, болеть за нее начинаем уже в эту субботу.

- Новое диагностическое оборудование поступило в три детские клиники Удмуртии - оно позволит на ранних стадиях выявлять глазные болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU