Биатлонистка, представляющая Удмуртию, будет выступать за сборную Белоруссии
Биатлонистка, представляющая Удмуртию, Аделина Сабитова будет выступать за сборную Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.
22-летняя спортсменка совместно с Белорусской федерацией биатлона обратились в Союз биатлонистов Удмуртии с просьбой одобрить переход, которую федерация одобрила.
- Смену спортивного гражданства еще должен утвердить Международный союз биатлонистов (IBU), - сообщает ТАСС.
Аделина не входила в состав национальной сборной и не представляла Россию на международных стартах. Последний раз девушка выступала в личной гонке — в спринте, заняв 44-е место.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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