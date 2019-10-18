Биатлонистка, представляющая Удмуртию, будет выступать за сборную Белоруссии

СЕГОДНЯ 10:05 2019-10-18T10:05:55+03:00

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Биатлонистка, представляющая Удмуртию, Аделина Сабитова будет выступать за сборную Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

22-летняя спортсменка совместно с Белорусской федерацией биатлона обратились в Союз биатлонистов Удмуртии с просьбой одобрить переход, которую федерация одобрила.

- Смену спортивного гражданства еще должен утвердить Международный союз биатлонистов (IBU), - сообщает ТАСС.

Аделина не входила в состав национальной сборной и не представляла Россию на международных стартах. Последний раз девушка выступала в личной гонке — в спринте, заняв 44-е место.

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ИСТОЧНИК KP.RU