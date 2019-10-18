Владимир Путин продлил срок службы начальнику ГУ МЧС России по Удмуртии

СЕГОДНЯ 09:26 2019-10-18T09:26:47+03:00

Петру Фомину в сентябре исполнилось 60 лет

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин продлил срок службы сверх установленного предельного возраста начальнику главного управления МЧС России по Удмуртии Петру Фомину на три года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Петр Фомин занимает пост начальника ведомства с 2008 года, 1 сентября этого года исполнилось 60 лет. Согласно федеральному законодательству, это предельный возраст для пребывания на военной службе в звании генерал-майор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Восьмиклассник из Удмуртии собрал у себя дома 30 противогазов (Подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Елизавета Туктамышева выступит в первом этапе Гран-при по фигурному катанию, болеть за нее начинаем уже в эту субботу.

- Власти Удмуртии всерьез озаботились проблемой: талантливые дети, закончив школу, уезжают из региона. Что делать?

ИСТОЧНИК KP.RU