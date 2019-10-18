2019-10-18T09:26:47+03:00
Общество

Владимир Путин продлил срок службы начальнику ГУ МЧС России по Удмуртии

Петру Фомину в сентябре исполнилось 60 лет
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Президент России Владимир Путин продлил срок службы сверх установленного предельного возраста начальнику главного управления МЧС России по Удмуртии Петру Фомину на три года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Петр Фомин занимает пост начальника ведомства с 2008 года, 1 сентября этого года исполнилось 60 лет. Согласно федеральному законодательству, это предельный возраст для пребывания на военной службе в звании генерал-майор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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