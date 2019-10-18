Владимир Путин продлил срок службы начальнику ГУ МЧС России по Удмуртии
Президент России Владимир Путин продлил срок службы сверх установленного предельного возраста начальнику главного управления МЧС России по Удмуртии Петру Фомину на три года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Петр Фомин занимает пост начальника ведомства с 2008 года, 1 сентября этого года исполнилось 60 лет. Согласно федеральному законодательству, это предельный возраст для пребывания на военной службе в звании генерал-майор.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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