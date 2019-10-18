2019-10-18T12:21:36+03:00
Общество

В ближайшую ночь в Удмуртии ожидается гололедица

Дождь будет идти до вечера
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии в ближайшую ночь ожидается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.

- В пятницу, 18 октября, дождь будет идти до вечера. В ночь на субботу, 19 октября, будет холодно 0…-5 градусов, утром местами гололедица. В ночь на воскресенье, 20 октября, будет холодно -2…-7 градусов, - сообщает пресс-служба.

В северо-западных районах республики 20 октября пройдет дождь, а в понедельник, 21 октября, температура поднимется до +7…+12 градусов.

Так, по данным сервиса Яндекс погода, 19 октября днем +1…+2 градуса, малооблачно, возможен снег.

20 октября днем +3…+5 градусов, ночью +6…+7 градусов, небольшой дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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