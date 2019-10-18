В ближайшую ночь в Удмуртии ожидается гололедица

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-18T12:21:36+03:00

Дождь будет идти до вечера

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии в ближайшую ночь ожидается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.

- В пятницу, 18 октября, дождь будет идти до вечера. В ночь на субботу, 19 октября, будет холодно 0…-5 градусов, утром местами гололедица. В ночь на воскресенье, 20 октября, будет холодно -2…-7 градусов, - сообщает пресс-служба.

В северо-западных районах республики 20 октября пройдет дождь, а в понедельник, 21 октября, температура поднимется до +7…+12 градусов.

Так, по данным сервиса Яндекс погода, 19 октября днем +1…+2 градуса, малооблачно, возможен снег.

20 октября днем +3…+5 градусов, ночью +6…+7 градусов, небольшой дождь.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Биатлонистка, представляющая Удмуртию, будет выступать за сборную Белоруссии.

- Владимир Путин продлил срок службы начальнику ГУ МЧС России по Удмуртии.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU