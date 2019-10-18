В ближайшую ночь в Удмуртии ожидается гололедица
В Удмуртии в ближайшую ночь ожидается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.
- В пятницу, 18 октября, дождь будет идти до вечера. В ночь на субботу, 19 октября, будет холодно 0…-5 градусов, утром местами гололедица. В ночь на воскресенье, 20 октября, будет холодно -2…-7 градусов, - сообщает пресс-служба.
В северо-западных районах республики 20 октября пройдет дождь, а в понедельник, 21 октября, температура поднимется до +7…+12 градусов.
Так, по данным сервиса Яндекс погода, 19 октября днем +1…+2 градуса, малооблачно, возможен снег.
20 октября днем +3…+5 градусов, ночью +6…+7 градусов, небольшой дождь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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