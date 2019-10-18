Активисты ОНФ в Удмуртии установят самые опасные участки на пути школьников

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-18T11:43:49+03:00

Мониторинг пройдет с 17 октября по 6 ноября 2019 года

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Активисты Общероссийского народного фронта в Удмуртии проведут мониторинг на выявление самых опасных участков на пути школьников. Об этом сообщает пресс-служба организации.

- В ходе рейдов проверяем улично-дорожную сеть и пешеходные переходы на пути следования учащихся. Но помимо опасных переходов, школьник на пути к школе может столкнуться с другими угрозами жизни и здоровью. Например, ветхие промышленные конструкции, гаражи, заброшенные стройки, - отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в республике Андрей Цаплин.

Проверки пройдут с 17 октября по 6 ноября 2019 года. Также активисты ОНФ обращаются к жителям республики с просьбой сообщить об опасных участках на пути школьника на почту ОНФ 18region@onf.ru или в официальных группах организации в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU